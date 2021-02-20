Ляшко пригрозил застрелить чиновника за слова о подделке лотерейных билетов

Бывший депутат Верховной Рады, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко пригрозил застрелить главу украинского агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, который заподозрил политика в подделке лотерейных билетов. Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, заявление о махинациях с билетами — абсолютная ложь. Он попросил чиновника предоставить доказательства подделки и пообещал обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. «Жалею, что отменены дуэли. Я бы уже пристрелил эту лживую "скотиняку", чем годами ждать судебного решения», — заявил политик.

Он добавил, что на «миллион процентов» уверен в выигрыше дела, и отметил, что «честно платит налоги» в отличие от своих недоброжелателей.

Новиков рассказал о подделке Ляшко лотерейных билетов на сумму в полмиллиона гривен (около 1,3 миллиона рублей) 19 февраля. Глава антикоррупционного агентства пояснил, что это произошло в 2017 году, после чего против депутата было начато уголовное производство, однако Конституционный суд отменил соответствующую статью в Уголовном кодексе.

По словам чиновника, агентство намерено инициировать дело против бывшего депутата по статье о недостоверном декларировании доходов. Если вина Ляшко будет доказана, он может провести за решеткой до трех лет.

Доход от выигрыша в лотерею лидер Радикальной партии задекларировал в 2017 году. Он отметил, что за один год выиграл 283 560, 153 485 и 134 тысячи гривен в одной и той же компании азартных игр. Других доходов политик не указал.