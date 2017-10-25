Ляшко «случайно» трижды выиграл в лотерею

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко задекларировал выигрыш в лотерею 571 тысячи гривен (1,2 миллиона рублей). Соответствующие данные указаны в декларации политика на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Ляшко сообщил, что трижды выигрывал в розыгрышах компании «Украинская национальная лотерея» (название лотереи не указывается). Он получал 283 560, 153 485 и 134 000 гривен.

Других доходов политик не указал. Согласно Налоговому кодексу страны, депутат должен отчислить 18 процентов от выигрыша в государственный бюджет и 1,5 процента — на поддержку украинской армии.

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Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин на своей странице в Facebook обратил внимание, что эти три выигрыша странным образом совпали с положительным для власти голосованием фракции Ляшко в парламенте, поддержавшей пенсионную, медицинскую и образовательную реформы. «Мы требуем расследовать очевидную аферу по легализации состояния с помощью Украинской национальной лотереи… Всем давно известно, что крышует игорный бизнес и маскирует под лотерейный [глава МВД Арсен] Аваков. И этот джекпот для Ляшко — очередное доказательство того, что они связались: покрывают друг друга, спасают шкуру и дарят "счастливые билеты" баловням судьбы», — заявил парламентарий.

Закон о пенсионной реформе парламент Украины одобрил 3 октября. Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает увеличение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон об образовании был принят парламентом в сентябре. Закон фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.