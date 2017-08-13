Бывший СССР
 

Ляшко в цветастых трусах призвал ценить жизнь и верить в себя

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Олег Ляшко
Олег Ляшко

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко опубликовал подборку мотивирующих фотографий. Кадры размещены на странице политика в Facebook.

На снимках политик, одетый в цветастые трусы, позирует с собакой (судя по выложенному чуть раньше «групповому» фото, у него шесть питомцев разных пород). Кадр снабжен подписью, призывающей ценить жизнь, верить в себя и «победить в себе жабу», чтобы Украина стала самой лучшей.

Чуть позже политик опубликовал фото с другой собакой, беспородной. В подписи говорится, что она подобрана в Умани. Ляшко посоветовал не обращать внимания на породу при выборе домашнего животного. «Берите бродячих и не прогадаете. Они классные», — пишет он.

Среди поставивших лайк под фотографиями — глава МВД Украины Арсен Аваков. В комментариях читатели спрашивают Ляшко, когда будут котики, и делают комплименты ему и собакам. Однако есть и недовольные, которые требуют «дать людям работу и оплачивать по-людски, а не демонстрировать, как вы жируете».

Место съемки не уточняется, однако в январе 2017 года издание «Страна.ua» сообщало, что Ляшко приобрел особняк в Конча-Заспе (пригород Киева), который до этого два года снимал. По информации портала, стоимость дома составила 9,8 миллиона гривен (более 380 тысяч долларов).

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