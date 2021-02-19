Ляшко заподозрили в подделке лотерейных билетов

Бывшего депутата Верховной Рады и лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко подозревают в подделке лотерейных билетов на полмиллиона гривен (около 1,3 миллиона рублей). Об этом в интервью «Радио НВ» заявил глава украинского агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

По его словам, специалисты проверили билеты и выяснили, что в них были внесены искусственные правки. Это произошло еще в 2017 году, после чего против депутата было начато уголовное производство, однако Конституционный суд отменил соответствующую статью в Уголовном кодексе Украины.

Новиков добавил, что бывшего народного избранника могут обвинить в декларировании недостоверной информации о доходах. Если вина Ляшко будет доказана, он может провести за решеткой до трех лет.

Доход от выигрыша в лотерею лидер Радикальной партии задекларировал в 2017 году. Он отметил, что за один год выиграл 283 560, 153 485 и 134 тысячи гривен в одной и той же компании азартных игр. Других доходов политик не указал.

Ранее крупный доход от выигрыша в лотерею задекларировал замглавы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк. В своей отчетности он указал, что выиграл 1,9 миллиона гривен (около пяти миллионов рублей) в шесть разных лотерей за один год.