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Чернокожая медсестра усомнилась в цвете кожи Камалы Харрис и решила ее убить

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Камала Харрис
Камала Харрис
Фото: Tom Brenner / REUTERS

Во Флориде задержали местную жительницу за угрозы убить вице-президента США Камалу Харрис. Об этом сообщает Miami Herald.

По информации СМИ, 39-летняя медсестра Нивиан Пети Фелпс записала находящемуся в тюрьме мужу несколько видео, в которых «сознательно и умышленно угрожала убить» политика, причем она даже называла дату покушения. Среди прочего, она заявляла о фальсификации последних выборов и нелегитимности действующей администрации, кроме того, чернокожая медик выражала сомнения в том, что Харрис также является чернокожей.

Она сделала несколько фотографий, на которых позировала с оружием и простреленными мишенями. Кроме того, Фелпс подала заявление на лицензию для скрытого ношения оружия.

Судья счел Фелпс, являющейся матерью троих детей, опасной для общества и постановил заключить ее под стражу на время следствия. В случае признания ее виновной ей грозит до пяти лет тюрьмы. Адвокат подозреваемой утверждает, что видео были предназначены для частной беседы с мужем, и в этом случае являются «пустословием, но не реальной угрозой».

В Мемориальном медицинском центре Джексона, где Фелпс работает уже 20 лет, заявили, что женщина будет уволена. Супруг Фелпс Джозеф был признан виновным в вооруженном ограблении и убийстве владельца продуктового магазина в 1996 году.

Харрис является дочерью выходца с Ямайки и уроженки Индии.

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