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Россиянка сбежала от сожителя-тирана через окно и приземлилась на балкон соседа

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Фото: Александр Манзюк / «Коммерсантъ»

В Москве пенсионерка выпрыгнула из окна шестого этажа, спасаясь от своего сожителя-тирана. Она приземлилась на балкон соседа, который живет этажом ниже. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, инцидент произошел в одном из домов в Капотне. Гражданский муж 63-летней женщины, с которым, по словам близких, у нее были напряженные отношения, в тот день напился и стал избивать ее. Она просила мужчину остановиться, но тот не реагировал на ее просьбы. Кроме того, он перегородил выход из квартиры, из-за чего пострадавшей пришлось прыгать в окно.

Пенсионерка приземлилась на балкон соседа с пятого этажа, который вызвал полицию и скорую. Пострадавшую госпитализировали с множественными травмами. В отношении ее сожителя полиция проводит проверку.

Ранее стало известно, что россиянка с 14-летним сыном выпрыгнула из окна на востоке Москвы, спасаясь от вооруженного ножом мужа. Мужчина был нетрезв и ближе к утру взял в руки нож. Матери и сыну пришлось прыгать в окно. Семья жила на втором этаже, поэтому травмы оказались минимальными — женщина сломала пятку, а у ее сына ушибы.

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