Россиянам пообещали снижение цен на жилье

Стоимость вторичного жилья в России может начать снижаться уже в начале осени 2021 года: активность на рынке недвижимости падает, поэтому продавцам придется конкурировать за покупателей. Такое мнение в беседе с корреспондентом портала URA.RU высказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

К маю спрос на недвижимость начал снижаться, отметил эксперт. Это означает, что еще в течение двух-трех месяцев собственники будут пытаться продать жилье по ценам, которые были актуальны для периода высокого спроса. Но впоследствии они начнут постепенно предоставлять покупателям скидки, а затем — снижать ценники, пообещал Иванов.

По его словам, падение стоимости «вторички» произойдет в тех городах, где больше всего продавцов соглашаются на дисконты. Это прежде всего Новосибирск, Самара, Челябинск, Красноярск, Пермь. В Москве, Казани и Санкт-Петербурге скидки минимальные, поэтому там вероятность снижения цен небольшая.

Резкого обвала стоимости жилья не будет, подчеркнул аналитик. «Не будет резкого падения. Рынок вторичной недвижимости очень инертен. Это медленный процесс, как роста, так и снижения», — резюмировал он.

Ранее, в апреле, аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

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