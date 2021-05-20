В Москве втрое выросло число сделок с жильем

В апреле 2021-го в Москве зарегистрировали 17,3 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Число сделок с «вторичкой» выросло на 13 процентов за месяц и в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020-го, следует из материалов столичного управления Росреестра, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным регистраторов, год назад, в апреле 2020-го, в Москве провели всего 5,2 тысячи сделок с вторичной жилой недвижимостью. Таким образом, продажи готовых квартир выросли более чем втрое. Всего с января по апрель 2021-го в столице зарегистрировано 52,35 тысячи сделок с «вторичкой» — на 33 процента больше, чем в том же периоде 2020-го.

«Хотя льготная программа кредитования подразумевает выгодные условия покупки квартир в новостройках, вторичный рынок не только не отстает, но и демонстрирует уверенное нарастающее движение, — подчеркивают в Росреестре. — Больше сделок мы фиксировали только в 2014 году — свыше 58 тысяч. Тогда на фоне падения курса рубля покупатели рассматривали приобретение квартир как один из основных и надежных активов».

Ранее стало известно, что в России растет спрос на «банкротные» квартиры, то есть на жилье, выставленное на торги из-за разорения прежнего владельца. Купить залоговую квартиру можно с 30-процентной скидкой от рыночной цены.

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