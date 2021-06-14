Канделаки заявила о жестокости мужчин после доведения Бузовой до слез

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила о жестокости мужчин после того, как комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире довел певицу и телеведущую Ольгу Бузову до слез. Она прокомментировала их конфликт в своем Telegram-канале.

«Что поделать. Мир спорта суров и мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы, порой относясь к нашим слабостям с неоправданной жесткостью», — написала Канделаки.

Ведущая выразила уверенность в том, что Губерниев «лично скажет» все, что должно, Бузовой. Она также отметила, что певица довела эфир до конца и произнесла «очень проникновенные слова о нашей сборной». «Оля, спасибо вам за эфир. Спасибо, что держались. И спасибо вам за то, что так сильно и искренне выражаете свою любовь к нашей команде: от криков в ее поддержку, слез и переживаний, до улыбок и поцелуев, для которых время еще настанет», — написала продюсер.

Ранее 14 июня Бузова расплакалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» и поругалась с Губерниевым. Сначала он спросил Бузову, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса. После того как телеведущая не смогла ответить на вопрос, он уточнил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Эти слова довели Бузову до слез.