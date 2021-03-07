Канделаки похвасталась новой квартирой на побережье Балтийского моря

Телеведущая Тина Канделаки похвасталась новой квартирой, которая находится в Калининградской области. Недвижимость она показала в сторис Instagram.

Как сообщает местное интернет-издание «Клопс», апартаменты находятся в курортном городе Светлогорске, расположенном на побережье Балтийского моря. «Дорогие обладатели недвижимости во Франции, Италии, Испании. Мне вас очень жаль, вы еще долго не доедете до своей недвижимости», — добавила Канделаки в коротком ролике.

Она пояснила, что собирается снова побывать в городе на летних каникулах. «Это тот случай, когда можно только хвалиться недвижимостью в России. Тепло, красиво, солнышко греет», — заметила ведущая. Она заключила, что скоро в жилом комплексе будет бассейн и спа-центр.

45-летняя Канделаки — телеведущая и продюсер, с середины 2015 года генпродюсер спортивного телеканала «Матч ТВ», в прошлом — глава и совладелец медиа-компании «Апостол». Для большинства россиян стала известна по программам СТС. На канале она вела интеллектуальную телеигру «Самый умный», ток-шоу «Детали», а также «Хорошие песни» и «Свадебный переполох».