Канделаки подняла на смех Самойлову за воровство идеи для рекламы косметики

Телеведущая Тина Канделаки уличила супругу рэпера Джигана и предпринимательницу Оксану Самойлову в воровстве идей и подняла ее на смех. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети коллаже Канделаки соединила две фотографии: она сравнила снимок рекламной кампании своего косметического бренда и аналогичный кадр Самойловой. На двух фото женщины позируют в стиле mug shot (фотографический портрет преступника, который делается после ареста — прим. «Ленты.Ру»).

«Приятно, что наши идеи цитируются брендом Оксаны Самойловой. Подражание — высшая форма лести, спасибо. А теперь голосуем, у кого получилось лучше: у меня или у Оксаны?» — подписала она пост, набравший 17 тысяч лайков.

Подписчики Канделаки раскритиковали поступок Самойловой в комментариях. «Ну, для Оксаны не впервой за кем-то повторять», «Оксана всегда кого-то цитирует», «У Оксаны сплошной плагиат и никакой оригинальности. Вы вне конкуренции!» — писали они.

Материалы по теме Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду «Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?

Однако другие пользователи начали защищать Оксану Самойлову. «У вас совершенно разные фотографии. Вы ничего нового не придумали», «Мне Оксана больше нравится», «Я думаю Оксана даже не следит за вами, Тина. У нее аудитория в разы больше, чем ваша», «Тина, так у вас тоже плагиат. Вы все друг друга копируете», «Вы тоже эту идею где-то взяли, если что! Поверьте, вы велосипед не изобретаете!» — высказывались юзеры.

В октябре 2020 года Самойлову подняли на смех за подражание бывшей самой молодой миллиардерше. Бизнесвумен опубликовала рекламу собственного бренда уходовой косметики Sammy Beauty. На размещенных кадрах Самойлова сидит на бочке с названием бренда в блестящем платье, меховой шубе и сверкающих туфлях на каблуках. Подписчики знаменитости заметили сильное сходство дизайна упаковок ее бренда с фирменными контейнерами компании Kylie Skin и подняли Самойлову на смех в комментариях.