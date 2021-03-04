Канделаки подняла на смех Самойлову за воровство идеи для рекламы косметики

Телеведущая Тина Канделаки уличила супругу рэпера Джигана и предпринимательницу Оксану Самойлову в воровстве идей и подняла ее на смех. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном в сети коллаже Канделаки соединила две фотографии: она сравнила снимок рекламной кампании своего косметического бренда и аналогичный кадр Самойловой. На двух фото женщины позируют в стиле mug shot (фотографический портрет преступника, который делается после ареста — прим. «Ленты.Ру»).
«Приятно, что наши идеи цитируются брендом Оксаны Самойловой. Подражание — высшая форма лести, спасибо. А теперь голосуем, у кого получилось лучше: у меня или у Оксаны?» — подписала она пост, набравший 17 тысяч лайков.
Подписчики Канделаки раскритиковали поступок Самойловой в комментариях. «Ну, для Оксаны не впервой за кем-то повторять», «Оксана всегда кого-то цитирует», «У Оксаны сплошной плагиат и никакой оригинальности. Вы вне конкуренции!» — писали они.
Однако другие пользователи начали защищать Оксану Самойлову. «У вас совершенно разные фотографии. Вы ничего нового не придумали», «Мне Оксана больше нравится», «Я думаю Оксана даже не следит за вами, Тина. У нее аудитория в разы больше, чем ваша», «Тина, так у вас тоже плагиат. Вы все друг друга копируете», «Вы тоже эту идею где-то взяли, если что! Поверьте, вы велосипед не изобретаете!» — высказывались юзеры.
В октябре 2020 года Самойлову подняли на смех за подражание бывшей самой молодой миллиардерше. Бизнесвумен опубликовала рекламу собственного бренда уходовой косметики Sammy Beauty. На размещенных кадрах Самойлова сидит на бочке с названием бренда в блестящем платье, меховой шубе и сверкающих туфлях на каблуках. Подписчики знаменитости заметили сильное сходство дизайна упаковок ее бренда с фирменными контейнерами компании Kylie Skin и подняли Самойлову на смех в комментариях.