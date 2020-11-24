Канделаки назвала цензурой выписанный ей Шнуровым штраф

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала штраф, который ей выписал генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров. Об этом сообщает РБК.

Канделаки отметила, что штраф за то, что она не задала во время интервью с секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком вопрос о нападении на журналиста Олега Кашина, является классическим примером цезуры. Она подчеркнула, что категорически против того, чтобы кто-либо указывал ей, что говорить во время интервью.

Телеведущая добавила, что, когда работает на площадке RTVI, должна подчиняться ее правилам. При этом она заявила, что готова платить за свои убеждения.

Отмечается, что, по словам Шнурова, вопрос о нападении на журналиста был в брифе, однако Канделаки по неизвестной причине не задала его. Генеральный продюсер не стал разглашать сумму штрафа.

Кашин был избит двумя неизвестными 6 ноября 2010 года возле своего дома. Его госпитализировали с сотрясением мозга, переломами ног, верхней и нижней челюстей и отрывом фаланг пальцев.