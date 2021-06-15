Чемпион ОИ заявил о потере Губерниевым мужского начала после скандала с Бузовой

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева после скандала с певицей Ольгой Бузовой в эфире «Матч ТВ». Его слова приводит Sport24.

Тихонов посчитал, что Губерниев потерял совесть и мужское начало, раз позволяет себе доводить женщину до слез. «Ты позови меня на эфир, но он боится, кишка тонка. Вшивый футбольный эксперт, кого он учит? У него познаний в футболе — как его результаты в гребле — с гулькин нос», — заявил он, добавив, что комментатор обязан извиниться перед Бузовой публично.

14 июня Бузова стала гостьей программы «Все на матч!», где выступила с речью в поддержку сборной России, проигравшей Бельгии со счетом 0:3 в первом матче чемпионата Европы. Губерниев спросил артистку, какая школа ей ближе — российская с требованиями Станислава Черчесова или советская тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Певица не смогла ответить на вопрос, после чего он спросил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Эти слова довели Бузову до слез. Губерниев пояснил, что фразу про коньяк сказал Карлсон Фрекен Бок в книге «Малыш и Карлсон».

Тихонов — давний критик Губерниева. Он заявлял, что журналист губительно влияет на биатлон, и призывал лишить его работы.

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