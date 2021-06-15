Российская боксерша вызвала Губерниева на бой из-за Бузовой и получила ответ

Российская боксерша Ангелина Семенова в Instagram вызвала на бой спортивного комментатора Дмитрия Губерниева после скандала с певицей Ольгой Бузовой в эфире «Матч ТВ».

Спортсменка назвала некрасивым и непрофессиональным поступок Губерниева, добавив, что нельзя было так явно провоцировать певицу. «Если вам так нравится играть с женщинами, приглашаю вас сыграть со мной. Вы больше и сильнее меня, но вам это вряд ли поможет. Ведь силен только тот, кто слабых защищает. Здесь и станет понятно, мужчина вы или просто трус, который может обижать только беззащитных…» — написала она.

В ответ Губерниев предложил боксерше вместе заняться академической греблей. «Сядем в парную двойку, вы загребная, я первый номер!!! И вместе всех победим», — отреагировал он.

14 июня Губерниев довел Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!», где она выступила с речью в поддержку сборной России по футболу. Комментатор спросил артистку, какая школа ей ближе — российская с требованиями Станислава Черчесова или советская тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало рыдания у певицы.

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