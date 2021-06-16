Губерниев ответил на вопрос о постановочном характере скандала с Бузовой

Телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о постановочном характере скандала с певицей Ольгой Бузовой в эфире «Матч ТВ». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам журналиста, все эмоции в программе были настоящими. «Это не постанова — это исключительно блестящее, прямоэфирное общение без оскорблений», — добавил Губерниев. Он также отметил, что не пытался спровоцировать Бузову.

14 июня Губерниев довел телеведущую и певицу Ольгу Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!», где она выступила с речью в поддержку сборной России по футболу. Комментатор спросил артистку, какая школа ей ближе: российская — с требованиями Станислава Черчесова — или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». В итоге Бузова расплакалась.

После этого появилась информация об отстранении Губерниева от эфиров. Позже телекомментатор опроверг эту информацию.