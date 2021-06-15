Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию об отстранении от эфиров на канале «Матч ТВ». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Журналист призвал не верить слухам, ответив, что продолжает помногу работать каждый день. Он также добавил, что в среду, 16 июня, будет обсуждать в прямом эфире встречу сборной России против Финляндии.

Ранее в соцсетях появился скриншот сторис из Instagram генерального продюсера Матч ТВ Тины Канделаки. Там сообщалось, что Губерниев отстранен от работы. Сейчас в профиле Канделаки такой сторис нет.

14 июня Губерниев довел телеведущую и певицу Ольгу Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!», где она выступила с речью в поддержку сборной России по футболу. Комментатор спросил артистку, какая школа ей ближе: российская — с требованиями Станислава Черчесова — или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». В итоге певица расплакалась.