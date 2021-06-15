Тактаров отреагировал на скандал между Бузовой и Губерниевым

Актер и бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров отреагировал на скандал между певицей Ольгой Бузовой и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, конфликт не был постановочным, а исполнительница плакала по-настоящему. «Если Ольга красиво одета и хорошо выглядит, то к таким эфирам отношусь прекрасно. Особенно, когда речь идет не про спорт», — добавил Тактаров.

Ранее во вторник, 15 июня, на скандал отреагировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он заявил, что не видел выпуск программы, однако рад, что за команду переживают.

14 июня Губерниев довел Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!», где она выступила с речью в поддержку сборной России по футболу. Комментатор спросил артистку, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». В итоге певица расплакалась.

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