Ургант высмеял стиль Губерниева после скандала с Бузовой

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале прокомментировал конфликт певицы Ольги Бузовой и спортивного журналиста Дмитрия Губерниева. Выпуск передачи доступен на YouTube.

Обозревая новости в мире спорта, Ургант упомянул конфликт Бузовой и Губерниева. Телеведущий напомнил, что певица сыграла во МХАТе в спектакле «Чудесный грузин», на что многие «отреагировали невероятным образом».

Ургант подчеркнул, что «Ольга умеет удивлять не только на сцене, но и помогает другим удивлять». Он оценил случившийся инцидент как «очень неприятную ситуацию» и высмеял вопросы, которые задавал Губерниев Бузовой, а также его стиль одежды.

«Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту», — пошутил Ургант.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Губерниев довел Бузову до слез фразой из книги про Карлсона. Сначала журналист спросил певицу, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса. После того как она не ответила на этот вопрос, он уточнил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» В итоге Бузова расплакалась.