Дава посоветовал Губерниеву «поучиться такту» после ситуации с Бузовой

Российский блогер Давид Манукян (Дава) заступился за свою бывшую возлюбленную певицу и телеведущую Ольгу Бузову после того, как спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довел ее до слез в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Свое мнение блогер выразил в сторис на своей странице в Instagram.

«Мне не все равно на людей и даже на тех, кто ушел из моей жизни. А вам, Губерниев, стоит поучиться такту. Мерзкий поступок: ********* [придираться] в прямом эфире до девушки. Жалко вас», — написал Дава.

Ольга Бузова стала гостьей программы «Все на матч», где она выступила с речью в поддержку сборной России, проигравшей Бельгии (0:3) на старте Евро-2020. Губерниев спросил артистку, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса. После того как телеведущая не смогла ответить на вопрос, он уточнил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Эти слова довели Бузову до слез. Губерниев попытался отшутиться. Уточнил, что фразу про коньяк сказал Карлсон Фрекен Бок в книге «Малыш и Карлсон». Однако Бузова больше не захотела его слушать.

Позже Губерниев попросил у нее прощения и заявил, что не ставил перед собой цель обидеть артистку.

Бузова объявила о расставании с Давой в январе 2021 года. Тогда телеведущая назвала себя «свободной девушкой» и попросила подписчиков не задавать ей вопросов об их отношениях.