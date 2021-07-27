Главный редактор «Матч ТВ» прокомментировал конфликт Бузовой и Губерниева

Главный редактор телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин поделился своей реакцией на конфликт комментатора Дмитрия Губерниева и ведущей Ольги Бузовой, который случился в прямом эфире телеканала. Его комментарий приводит Sport24.

Тащин назвал участие Бузовой в передаче «резонансным событием, после которого появляется огромное количество мемов, шуток в интернете». «Мы знали, что она привлечет внимание своим появлением. Но то, что произошло в эфире — это случай. Я искренне благодарю Ольгу, что она пришла к нам. То, как она закончила эфир — это было очень искренне. Я считаю, что она профессионал», — заявил Тащин.

Главред «Матч ТВ» заверил, что Губерниев не планировал обидеть Бузову. Тащин также подчеркнул, что после конфликта у них с Губерниевым был «разговор про этот эфир».

«Не все было корректно, и Дима тоже это понимает. Мы с ним это как раз обсуждали. Но, еще раз, обидеть Ольгу он не хотел ни в коем случае, и нам жаль, что Ольга так восприняла слова Димы», — подчеркнул он.

Конфликт между Бузовой и Губерниевым произошел 14 июня в студии канала «Матч ТВ». Телеведущая стала гостьей программы «Все на матч», где выступила с речью в поддержку сборной России, проигравшей Бельгии (0:3) на старте Евро-2020, а затем устроила спор с комментатором. Губерниев задал вопрос: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» — после которого Бузова расплакалась и назвала комментатора дном. Позже Губерниев принес извинения телеведущей.