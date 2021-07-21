Канделаки рассказала о выигрыше от скандала с Бузовой и Губерниевым

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о выигрыше от скандала с участием певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Об этом сообщается на сайте вещателя.

По мнению Канделаки, от того, что произошло в эфире между Бузовой и Губерниевым, выиграли все, поскольку об инциденте на телеканале даже писали в европейской прессе. «Когда встречаются две медийные яркие персоны — искрит», — объяснила она.

Говоря о необходимости приглашать Бузову в эфир спортивного телеканала, Канделаки заявила, что она — «безусловная звезда», поэтому ей как продюсеру хотелось вовлечь в спорт ее огромную аудиторию.

14 июня Губерниев довел телеведущую и певицу Ольгу Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!», где она выступила с речью в поддержку сборной России по футболу. Комментатор спросил артистку, какая школа ей ближе: российская — с требованиями Станислава Черчесова — или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». В итоге певица расплакалась. Позже комментатор извинился перед Бузовой.