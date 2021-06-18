Ягудин назвал Бузову «крутой» после скандала с Губерниевым

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и телеведущий Алексей Ягудин прокомментировал скандал певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева во время эфира на телеканале «Матч ТВ». Своим мнением он поделился в шоу «Русские Перцы» на «Русском радио». Запись программы доступна на YouTube-канале радио.

«Отталкиваясь от того, как она работала во время проекта "Ледниковый период", хочется сказать: "Круто!". Она крутая личность. Она работает 24 часа в сутки. Она во МХАТе Горького — она заслужила это», — считает фигурист.

Ранее на защиту певицы встал актер и режиссер Максим Виторган. «Не знаю, как вам, а мне кажется, что лучше чего-то не знать, чем получать деньги за создание видимости, что ты в чем-то разбираешься, например, в футболе. И уж точно лучше быть Бузовой, чем пытаться за ее счет удлинить собственный писюн и утвердиться. Короче, не будьте муфлонами», — сказал он.

14 июня в прямом эфире «Матч ТВ» Губерниев задал Бузовой вопрос о футболе, на который она не смогла ответить. Затем ведущий процитировал книгу «Малыш и Карлсон», спросив: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». После этого певица расплакалась, рассказав, что не употребляет алкоголь после перенесенной операции.