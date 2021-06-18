Бывший муж Бузовой Тарасов отреагировал на скандальный эфир певицы с Губерниевым

Российский футболист и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов отреагировал на скандальный эфир с участием певицы и телекомментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что его экс-супруге было не на что обижаться. Игрок предположил, что Бузова не поняла, о чем ее спросил журналист. «Считаю, что ко многим вещам можно относиться с иронией», — добавил Тарасов. Футболист также отказался принимать в конфликте чью-либо сторону.

17 июня Губерниев выставил себе оценку за скандальный эфир с Бузовой. Свою работу журналист оценил на «четверку».

За три дня до этого комментатор довел певицу до слез в эфире программы «Все на матч!». Комментатор спросил артистку, какая школа футбола ей ближе: российская — с требованиями Станислава Черчесова — или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». В итоге Бузова расплакалась.