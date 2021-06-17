Губерниев захотел снять клип с Бузовой на песню «Сектора Газа»

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил о желании снять клип вместе с певицей Ольгой Бузовой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам журналиста, на роль песни для совместного исполнения идеально подошла бы композиция «Вечером на лавочке» группы «Сектор Газа». «Эта песня могла бы расцвести доселе невиданными красками. Мы бы сняли прекрасный клип! Представляете, деревня где-нибудь в Брянской области. Мы поем», — добавил Губерниев.

Ранее в четверг, 17 июня, Губерниев выставил себе оценку за скандальный эфир с Бузовой. Свою работу журналист оценил на четверку.

14 июня Губерниев довел Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!», где она выступила с речью в поддержку сборной России по футболу. Комментатор спросил артистку, какая школа ей ближе: российская — с требованиями Станислава Черчесова — или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». В итоге Бузова расплакалась.