Широков оценил поведение Губерниева во время эфира с Бузовой

Бывший капитан сборной России Роман Широков оценил поведение спортивного комментатора Дмитрия Губерниева во время эфира с певицей Ольгой Бузовой. Его слова приводит «РБ Спорт».

Спортсмен осудил поведение журналиста, назвав его некорректным. «Человека давно уже веслом ударили, еще в детстве. И ничего не поменялось. Сейчас он себя вообще считает небожителем. При чем тут коньяк, пришли же о другом говорить», — посчитал Широков.

Ранее 21 июня Губерниев вступил в перепалку с комментатором Василием Уткиным из-за эфира с Бузовой. Уткин выразил недоумение тем, как «срач двух фриков в принципе связан с чемпионатом Европы». В ответ Губерниев оскорбил коллегу.

14 июня Губерниев довел Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!». Комментатор спросил артистку, какая школа футбола ей ближе: российская — с требованиями Станислава Черчесова — или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». В итоге Бузова расплакалась.

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