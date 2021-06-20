Губерниев ответил назвавшему его фриком Уткину

Телеведущий Дмитрий Губерниев ответил журналисту Василию Уткину, назвавшему его фриком после скандального эфира с участием певицы Ольги Бузовой. Об этом в Telegram сообщил корреспондент «Матч ТВ» Денис Левко.

Журналист выразил надежду, что эти слова его коллега сказал не перед зеркалом, а во время просмотра матчей чемпионата Европы, где «ребята в очередной раз без Васи комментируют главный футбольный турнир». Он также пообещал подарить Уткину палки для скандинавской ходьбы, которые, по задумке Гуерниева, должны сделать комментатора счастливым.

Ранее Уткин в своем Telegram-канале высказался о скандале с участием Бузовой и Губерниева. Он выразил недоумение тем, как «срач двух фриков в принципе связан с чемпионатом Европы».

14 июня Губерниев довел Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!». Комментатор спросил артистку, какая школа футбола ей ближе: российская — с требованиями Станислава Черчесова — или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». В итоге Бузова расплакалась.