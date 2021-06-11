Билеты на спектакль с Бузовой начали продавать за 75 тысяч рублей

Билеты на спектакль «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Максима Горького начали продавать за 75 тысяч рублей. Об этом сообщает «360» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что билеты на постановку с участием поп-певицы Ольги Бузовой появились на сайте Avito. Так, два пропуска на бельэтаж выставлены за 150 тысяч рублей.

Показ спектакля запланирован на 11 и 12 июня, а также 17 и 18 сентября. Летние билеты уже полностью раскуплены, однако осенью постановку можно посмотреть, заплатив восемь тысяч рублей.

В воскресенье, 6 июня, Ольга Бузова рассказала, что сыграет в постановке МХАТа. Позднее художественный руководитель театра Эдуард Бояков объяснил приглашение скандальной поп-звезды. «Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть. Сказать, что мы не думали о хайпе, наверное, значит соврать», — заявил он.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что роль Ольги Бузовой изначально предлагали его супруге, певице Валерии. Он извинился за артистку и заявил, что не одобряет, когда известных персон приглашают в театр для привлечения внимания.