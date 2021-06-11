Безруков оценил игру Бузовой на сцене МХАТа

Российский актер Сергей Безруков оценил игру поп-певицы и телеведущей Ольги Бузовой на сцене МХАТ имени Горького в новой постановке «Чудесный грузин». Артист поделился своим мнением в Instagram.

Безруков опубликовал видео с подведения итогов фестиваля «Фабрика Станиславского». Он произнес речь, в которой прокомментировал спектакль с Бузовой. Отмечается, что народный артист России не стал озвучивать имя исполнительницы, однако все поняли, о ком шла речь.

«Хорошо, что Константин Сергеевич [Станиславский] до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу "Фабрику". Как мы его упомянули. Он, наверное, говорит: "Хоть эти не подкачали"», — заявил Безруков. В ходе своего монолога актер также поблагодарил всех присутствующих за то, что они предпочли посетить данное мероприятие вместо спектакля МХАТ.

В воскресенье, 6 июня, Ольга Бузова рассказала, что сыграет в постановке МХАТа. Позднее художественный руководитель театра Эдуард Бояков объяснил приглашение скандальной поп-звезды. «Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть. Сказать, что мы не думали о хайпе, наверное, значит соврать», — заявил он.