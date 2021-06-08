В МХАТе объяснили приглашение Бузовой в спектакль о Сталине

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков объяснил приглашение российской поп-певицы Ольги Бузовой на роль в спектакль о Сталине «Чудесный грузин». Об этом он рассказал в понедельник, 7 июня, в эфире телеканала «Россия 24».

«Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть. Сказать, что мы не думали о хайпе, наверное, значит соврать», — заявил Бояков.

В воскресенье, 6 июня, Ольга Бузова объявила, что сыграет в спектакле МХАТ имени Горького «Чудесный грузин» про Сталина. На сайте театра указано, что постановка раскроет «острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя». Худрук театра Бояков отметил, что артистка исполнит роль «Беллы Шанталь, певицы кабаре и корпоративов», которая «вызывает у всех усмешку».