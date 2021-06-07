Шнейдеров счел роль проститутки в спектакле о Сталине привычной для Бузовой

Кинокритик и режиссер Давид Шнейдеров назвал роль проститутки в спектакле о молодом Сталине привычной для артистки Ольги Бузовой. Своим мнением о постановке он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я считаю, что Станиславский и Немирович-Данченко перевернулись в гробах. Я очень надеюсь, что они восстанут из гроба и устроят зомби-апокалипсис, потому что это позор для художественного театра», — заявил деятель культуры.

Он также счел прием Бузовой в театральную труппу исключительно коммерческим проектом, который «просто отвлечет внимание от реальных проблем, которые есть в МХАТ имени Горького».

«Здесь ведь хайп двойной. Во-первых, Бузова, во-вторых, молодой Сталин. Надо не забывать, что это, как они анонсируют, неизвестные страницы из жизни молодого Иосифа Виссарионовича. Она ведь там еще будет петь. Насколько я понимаю, она играет в этом спектакле привычную для себя роль проститутки. Конечно, она не берет за это деньги, она деньги берет с поклонников», — сказал Шнейдеров.

Раннее художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков рассказал, что Бузова исполнит роль певицы кабаре Беллы Шанталь и «спасет Сталина».

В воскресенье, 6 июня, Ольга Бузова объявила, что сыграет в спектакле МХАТ имени Горького «Чудесный грузин» про Сталина. На сайте театра указано, что пьеса затрагивает «острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя».