Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой сыграть роль в спектакле

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков объяснил, зачем пригласил певицу Ольгу Бузову поучаствовать в спектакле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хайпанули. Здесь сработал комплект факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал», — заявил он.

«Можно ли играть в политические игры, как это делает Бэлла Шанталь? Можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую? Поэтому мы Ольгу Бузову и позвали, мы думаем, что она станет послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса» — отметил Бояков.

Ранее Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года и главным достижением своей жизни, поскольку тем самым «исполнилась мечта 16-летней девочки».

О том, что Бузова появится на театральной сцене, стало известно 6 июня. Артистка заявила в соцсетях, что в новой постановке будет «играть и петь». В свою очередь, Бояков заявил, что в спектакле «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина ведущая будет играть «фактически саму себя». «Она — феномен, который живет во время Instagram, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями», — пояснил он. В постановке Бузова исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь.