Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года

Певица Ольга Бузова прокомментировала свое выступление во МХАТе имени Горького. Об этом сообщает Telegram-канал «СМОТРИ».

«Это главная премьера года!» — заявила она. Исполнительница добавила, что считает свою роль главным достижением своей жизни, поскольку тем самым «исполнилась мечта 16-летней девочки», которой мама не разрешила поступить в театральное училище.

О том, что Бузова появится на театральной сцене, стало известно 6 июня. Артистка заявила в соцсетях, что в новой постановке будет «играть и петь». В свою очередь, художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что в спектакле «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина ведущая будет играть «фактически саму себя». «Она — феномен, который живет во время Instagram, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями», — пояснил он.

В постановке Бузова исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь.