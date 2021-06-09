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Пригожин прокомментировал роль Бузовой во МХАТе и извинился за Валерию

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Певица Валерия (Валерия Перфилова)
Певица Валерия (Валерия Перфилова)
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что роль Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» про Иосифа Сталина во МХАТе имени Горького изначально предлагали его супруге, певице Валерии. Он извинился за артистку и заявил, что не одобряет, когда известных персон приглашают в театр для привлечения внимания, передает Пятый канал.

Пригожин сообщил, что поучаствовать в постановке Валерию приглашали художественный руководитель театра и режиссер, с которыми супруги встречались и обсуждали детали соглашения. «Дорогие друзья, простите меня пожалуйста, это я виноват. Это я не нашел удобные даты, чтобы Валерия сыграла роль Шанталь», — прокомментировал продюсер.

Супруг Валерии также посетовал, что начинающим актерам сложно найти себя в театральном мире. Пригожин осудил, что вместо молодых специалистов нередко отдается предпочтение знаменитостям ради хайпа. Он привел в пример Анну Шульгину — «потрясающую талантливую девочку» и дочь Валерии от второго брака, которая окончила институт имени Б. Щукина и не смогла найти себя на сцене, поэтому решила отказаться от театральной карьеры.

При этом Пригожин похвалил Бузову и заявил, что «ее уверенности и способности пробивать любые стены можно позавидовать». «А вот политика легендарного театра вызывает много вопросов. (...) Великие ушедшие актеры точно переворачиваются в гробу», — написал продюсер в своем Instagram.

Ранее стало известно, что певица Ольга Бузова сыграет «фактически саму себя» в спектакле «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина. По мнению худрука МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова, артистка является «феноменом, который живет во время Instagram, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями». За роль в этом спектакле Бузова получит 446 810 рублей. При этом Бояков подтвердил, что певицу пригласили, в том числе ради привлечения внимания. «Сказать, что мы не думали о хайпе, наверное, значит соврать», — заявил он.

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