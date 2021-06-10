Появилось видео выступления Ольги Бузовой на сцене МХАТа

В сети появилось первое видео выступления поп-исполнительницы Ольги Бузовой на сцене МХАТа имени Горького. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Артистка участвует в постановке «Чудесный грузин», который посвящен молодости Иосифа Сталина. Она исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь.

В воскресенье, 6 июня, Ольга Бузова объявила, что сыграет в спектакле МХАТа. Позднее худрук театра Эдуард Бояков объяснил приглашение российской поп-звезды. «Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть. Сказать, что мы не думали о хайпе, наверное, значит соврать», — заявил он.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что роль Ольги Бузовой изначально предлагали его супруге, певице Валерии. Он извинился за артистку и заявил, что не одобряет, когда известных персон приглашают в театр для привлечения внимания.