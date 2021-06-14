В Совфеде оценили эсминец США в Черном море перед встречей Путина и Байдена

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил появление эсминца ВМС США «Лабун» в Черном море перед встречей российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он написал в своем Twitter.

Пушков обратил внимание на то, что военный корабль появился в акватории Черного моря за три дня до встречи двух президентов. «Не иначе как чтобы морально поддержать Байдена накануне переговоров», — рассудил он.

По мнению сенатора, произошедшее не случайно. Таким образом российской стороне дали понять, что «у Байдена заготовлен "жесткий сигнал" для Путина», предположил он.

«Лабун» направился в Черное море для проведения операций 11 июня. Как объяснили в Шестом флоте США, операции будут направлены на обеспечение безопасности в регионе.

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.