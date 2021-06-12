В Совфеде оценили обложку Time с Байденом и отражением Путина

В Совфеде оценили обложку американского журнала Time с изображением президента США Джо Байдена, в очках которого отражается российский лидер Владимир Путин. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Обложка "Time" отражает то, о чем сейчас думает Байден. И еще раз говорит о роли личности и стоящей за ней страны в мировой политике: Зеленского или Дуду в очках главы США никому не пришло бы и в голову изобразить. Своеобразное, но однозначное признание со стороны либерального издания веса России и ее лидера», — выразил мнение Пушков.

Ранее 11 июня сообщалось, что американский еженедельный журнал Time поместил на обложку нового выпуска изображение президента США Джо Байдена, в очках которого отражается российский лидер Владимир Путин. Обложка и главные темы выпуска посвящены грядущему саммиту двух лидеров в Женеве.

Саммит лидеров России и США пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.