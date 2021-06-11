Американский корабль направили к границам России

Американский ракетный эсминец «Лабун» направили в Черное море для проведения операций. Об этом пишет Шестой флот США (дислоцируется в Средиземном море) в своем Twitter.

Операции будут направлены на обеспечение безопасности в регионе. Отмечается, что ВМС США «регулярно работает» с американскими союзниками по НАТО в Черном море.

Страны альянса действительно регулярно проводят операции у границ России. Так, в конце мая проходили учения Defender Europe 21, в которых приняли участие около 30 тысяч военных НАТО и ее союзников.

Во время этих учений, ночью 9 июня, в акваторию Черного моря упал самолет МиГ-29 из состава болгарских ВВС. Глава болгарской партии «Атака» Волен Сидеров связал крушение истребителя с учениями НАТО. По его мнению, болгарский самолет мог стать чьей-то целью.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться