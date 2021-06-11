Мир
 
Последние новости
В России оценили причину ненависти Польши ко всему российскому
Стало известно о массовых нарушениях содержания женщин и детей в СИЗО
В Туве объявили траур в связи со смертью сестры Шойгу
Популярная телеведущая покинула утреннее шоу после 20 лет работы
Эксперт раскрыла оптимальную частоту стирки постельного белья
Москвичи начали снижать цены на квартиры
В мозге людей обнаружили смертельно опасные наночастицы
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения тепла в Центральную часть Россию
Отдыхавшая в Сочи россиянка посчитала свои траты в сутки
Российский врач описал ощущения перед инфарктом
Новости партнеров
Прослушать новость

Американский корабль направили к границам России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Шестой флот США в Twitter

Американский ракетный эсминец «Лабун» направили в Черное море для проведения операций. Об этом пишет Шестой флот США (дислоцируется в Средиземном море) в своем Twitter.

Операции будут направлены на обеспечение безопасности в регионе. Отмечается, что ВМС США «регулярно работает» с американскими союзниками по НАТО в Черном море.

Страны альянса действительно регулярно проводят операции у границ России. Так, в конце мая проходили учения Defender Europe 21, в которых приняли участие около 30 тысяч военных НАТО и ее союзников.

Во время этих учений, ночью 9 июня, в акваторию Черного моря упал самолет МиГ-29 из состава болгарских ВВС. Глава болгарской партии «Атака» Волен Сидеров связал крушение истребителя с учениями НАТО. По его мнению, болгарский самолет мог стать чьей-то целью.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Болгарии связали крушение истребителя в Черном море с учениями НАТО
Пушков потребовал от Украины компенсацию за переданные ей русские земли и порты
Российский истребитель обнаружил самолет-разведчик США у границ