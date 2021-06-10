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Российский истребитель обнаружил самолет-разведчик США у границ

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Фото: Reuters

Российский истребитель Су-35 обнаружил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США у границ РФ, над акваторией Тихого океана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

Российские средства контроля воздушного пространства увидели воздушную цель, которая приближалась к России. После этого в воздух подняли истребитель Су-35, который сопроводил американский самолет над акваторией.

«После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении.

6 июня американский самолет P-8A «Посейдон» провел разведку у границ России в Черном море. Патрульный противолодочный самолет ВМС США взлетел с авиабазы Сигонелла в Сицилии, Италия, и примерно в течение трех часов выполнял задание возле морских границ Крыма.

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