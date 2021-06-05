Уничтожение цели Су-34 показали на видео

Истребители-бомбардировщики Су-34 в ходе учений, проходивших в Курганской области, отработали применение неуправляемых авиационных ракет С-13 класса «воздух-поверхность». Соответствующее видео Минобороны России показало на YouTube.

В подписи под роликом сообщается, что «экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР вскрыли район размещения полевого аэродрома и передали координаты на пункт управления», после чего «для уничтожения аэродромной инфраструктуры и самолетов условного противника истребители-бомбардировщики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-13».

В мае «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщали, что в 2022 году начнутся испытания малогабаритной гиперзвуковой ракеты «Острота», которую должны получить российские сверхзвуковые истребитель-бомбардировщик Су-34 и ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3.