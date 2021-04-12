Стало известно о расширении боевых возможностей Су-34

Боевые возможности российских сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 были расширены за счет установки новых разведывательных комплексов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

По его словам, самолеты были оснащены универсальными контейнерами разведки (УКР), в том числе аппаратурой для ведения оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. Новые технологии были созданы НИИ «Кулон» холдинга «Росэлектроника» для повышения разведывательных, ударных и сетецентрических характеристик Су-34.

Отмечается, что данные контейнеры сильно увеличивают возможность бомбардировщиков обнаруживать наземные и надводные цели всех типов, а также определять их координаты и прочие параметры.

Ранее сообщалось, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик выполнил петли с разворотом на прямой угол, «бочки», «кубышки» и горки на высотах от 200 метров. Согласно телеканалу «Звезда», соответствующие маневры, в ходе которых перегрузки в кабине доходили до 7g, проводились в Челябинской области в рамках повышения квалификации пилотов.