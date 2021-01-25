Суд отказался разбирать столкновение истребителей над российским городом

Тамбовский гарнизонный военный суд отказался разбирать дело о столкновении двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в небе над Липецком из-за ошибок в обвинительном заключении. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает «Коммерсантъ».

В постановлении военной прокуратуры о привлечении российского пилота Станислава Гасанова в качестве обвиняемого были перепутаны местами его имя и отчество. Прокуратура не согласна с таким решением и уже направила апелляцию во Второй Западный окружной военный суд.

Гасанов — победитель международного конкурса летного мастерства «Авиадартс», является фигурантом уголовного дела по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия»). Офицеру грозит семь лет колонии и многомиллионный штраф.

Столкновение в небе над Липецком произошло 6 сентября 2019 года. Причиной аварии была названа потеря визуального контакта. В двигатель одного из самолетов попали обломки второго, что привело к аварии. Оба воздушных судна получили серьезные повреждения, но их удалось посадить. У одного Су-34 повреждены кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. В результате происшествия никто не пострадал.

Позже стало известно, что столкновение произошло по вине пилотов. В подробностях произошедшего инцидента разбиралась специальная комиссия, которая устанавливала степень вины каждого из экипажей.

По данным «Коммерсанта», пилот Станислав Гасанов получил на международном конкурсе летного мастерства «Авиадартс-2014» главный приз вместе с штурманом Константином Мурахтиным, который в 2015 году на самолете под управлением Олега Пешкова был сбит истребителем F-16 турецких ВВС над Сирией.