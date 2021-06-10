В Болгарии связали крушение истребителя в Черном море с учениями НАТО

Глава болгарской партии «Атака» Волен Сидеров связал крушение истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил (ВВС) страны в небе над Черным морем с военными учениями НАТО. Об этом лидер политической ячейки написал в Facebook.

«Имеется ли что-то правдивое в информации, поступающей из военных кругов, что разбившийся истребитель был использован в качестве мишени сил НАТО?» — говорится в публикации. Он также от имени партии потребовал закрыть американские базы на территории Болгарии.

В объединении также объявили о начале сбора подписей для инициирования референдума о целесообразности дальнейшего членства страны в Североатлантическом альянсе.

Ночью 9 июня при выполнении тренировочной задачи над морской акваторией Республики Болгария самолет МиГ-29 из состава болгарских ВВС потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45 (совпадает с московским). Позднее сообщалось о том, что истребитель упал в акваторию Черного моря.