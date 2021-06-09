Болгарский истребитель упал в Черное море

Истребитель ВВС Болгарии упал в Черное море, передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны страны.

«Сегодня, 9 июня 2021 года, при выполнении тренировочной задачи над морской акваторией Республики Болгария самолет МиГ-29 из состава болгарских ВВС потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45 (совпадает с московским). Сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас. В ней участвуют силы и средства из состава Военно-морских сил, Совместного командования спецоперациями, Пограничной полиции и ВВС», — приводит агентство заявление оборонного ведомства.

Сообщается, что военные маневры в связи с произошедшим были приостановлены.

8 июня сообщалось, что польский истребитель МиГ-29 во время учений обстрелял по ошибке самолет напарника, летевшего с ним. Первый осмотр повреждений судна этого не подтвердил.