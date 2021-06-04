МиГ-31 встретил самолет США у границ России

Российский истребитель МиГ-31 встретил самолет патрульной авиации ВВС США у границ России — над Баренцевым морем. Об этом со ссылкой на пресс-службу Северного флота сообщает РИА Новости.

Cообщается, что российские радары 4 июня засекли приближающуюся к границе воздушную цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС США и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — сказано в сообщении.

После сопровождения американского самолета российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В конце мая МиГ-31 два дня подряд встречал самолеты ВВС Норвегии у российской границы над Баренцевым морем.