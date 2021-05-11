Российский МиГ-31 перехватил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 перехватил патрульный самолет Норвегии Orion, который двигался в сторону границы страны над Баренцевым морем. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

В пресс-службе также уточнили, что после сопровождения норвежского самолета истребитель вернулся на аэродром. Действия МиГ-31 выполнялись в соответствии с международными правилами. Государственная граница не была нарушена.

Ранее 11 мая в Южном военном округе засекли еще три иностранных военных самолета — два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик Военно-воздушных сил Франции над Черным морем. Самолеты были также перехвачены и сопровождены.