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Российский МиГ-31 перехватил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем

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Фото: РИА Новости

Российский истребитель МиГ-31 перехватил патрульный самолет Норвегии Orion, который двигался в сторону границы страны над Баренцевым морем. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

В пресс-службе также уточнили, что после сопровождения норвежского самолета истребитель вернулся на аэродром. Действия МиГ-31 выполнялись в соответствии с международными правилами. Государственная граница не была нарушена.

Ранее 11 мая в Южном военном округе засекли еще три иностранных военных самолета — два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик Военно-воздушных сил Франции над Черным морем. Самолеты были также перехвачены и сопровождены.

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