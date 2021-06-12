В Совфеде прокомментировали поздравление Блинкена с Днем России

В Совфеде оценили поздравление госсекретаря США Энтони Блинкена, приуроченное ко Дню России. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал его в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, поздравление Блинкена ничего не значит, кроме того, что «у США и России есть дипломатические отношения, в рамках которых все страны поздравляют друг друга с государственными праздниками». Он добавил, что это не может стать сигналом к новой политике и нет причин уделять этому повышенное внимание.

«Чисто протокольное поздравление», — резюмировал Пушков.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днем России. Сообщение опубликовано на сайте Госдепа. В тексте поздравления значилось «стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации». Также он выразил надежду на развитие более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений.