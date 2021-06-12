Мир
 
Последние новости
Блинкен поздравил россиян с Днем России
В США предложили решение «дьявольской проблемы» российских подлодок
Паулина Андреева впервые вышла в свет после рождения сына
Бузова поделилась впечатлениями от игры на сцене МХАТа
Инфекционист развеял миф о возможности заразиться ВИЧ от комара
В ГИБДД обнаружили позволяющую не платить штрафы лазейку россиян
Названы самые популярные книги российских авторов
Парковка в Москве стала бесплатной на два дня 
Путин назвал Трампа «экстраординарной личностью»
Новости партнеров
Прослушать новость

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), в телеграмме Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР поздравил президента, правительство и народ «дружественной России». Он пожелал Путину «здоровья и больших успехов», а россиянам — благосостояния и процветания.

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что отношения «дружбы и сотрудничества» между Пхеньяном и Москвой «будут непрерывно расширяться и укрепляться во всех сферах». Северокорейский лидер также отметил, что обе страны стремятся беречь и далее развивать в соответствии с новой эпохой дружественные отношения, имеющие давнюю историю и традицию.

Первый визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в конце апреля 2019 года. Встреча с российским президентом Владимиром Путиным тогда прошла во Владивостоке. Лидеры более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. Путин назвал встречу «достаточно обстоятельной», а Ким — «содержательной».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днем России. По его словам, США твердо намерены поддерживать российский народ и его «желание работать вместе с международным сообществом», а также «мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Наталия Орейро в кокошнике записала поздравление с Днем России
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Стал известен процент знающих о Дне России граждан
Россияне рассказали о планах на отдых в День России