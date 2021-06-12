Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), в телеграмме Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР поздравил президента, правительство и народ «дружественной России». Он пожелал Путину «здоровья и больших успехов», а россиянам — благосостояния и процветания.

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что отношения «дружбы и сотрудничества» между Пхеньяном и Москвой «будут непрерывно расширяться и укрепляться во всех сферах». Северокорейский лидер также отметил, что обе страны стремятся беречь и далее развивать в соответствии с новой эпохой дружественные отношения, имеющие давнюю историю и традицию.

Первый визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в конце апреля 2019 года. Встреча с российским президентом Владимиром Путиным тогда прошла во Владивостоке. Лидеры более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. Путин назвал встречу «достаточно обстоятельной», а Ким — «содержательной».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днем России. По его словам, США твердо намерены поддерживать российский народ и его «желание работать вместе с международным сообществом», а также «мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес».