Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днем России. Сообщение опубликовано в субботу, 12 июня, на сайте Госдепа.

«От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю граждан России с празднованием Дня России. Пользуясь случаем, хочу подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений», — отметил госсекретарь.

По его словам, США твердо намерены поддерживать российский народ и его «желание работать вместе с международным сообществом», а также «мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес».

Президент США Джо Байден встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. В ходе встречи стороны обсудят «весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», — отмечал Белый дом.

Ранее Дональд Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным. Трамп обозвал Байдена «сонным» во время предвыборной кампании 2020 года. Но обидное прозвище «сонный Джо» не работало на антирейтинг конкурента и пришлось искать новое.