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Трамп напомнил о «неудобном положении» США без уважения со стороны России

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Фото: Jonathan Drake / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп перед встречей Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным вспомнил о своих переговорах с российским коллегой и назвал главный результат переговоров, пишет The Hill.

Трамп заявил, что у него была «большая и очень продуктивная встреча» с Путиным, после которой США завоевали уважение Путина и всей России. «Россия, Россия, мистификация России, придуманная и оплаченная демократами и мошенницей Хиллари Клинтон. Соединенные Штаты оказались в невыгодном положении, очень неудобном положении, которое, тем не менее, было преодолено мной», — сказал он.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Байден предупредит Путина во время встречи о действиях, которые США предпримут против России, если страна продолжит осуществлять кибератаки против США. «Я не могу сказать вам, оптимистичен я или нет в отношении результатов. Не думаю, что мы узнаем об этом после одной встречи, но у нас будут некоторые ориентиры. Мы готовы в любом случае», — заявил Блинкен.

Байден встретится с Путиным в Женеве 16 июня. В ходе встречи стороны обсудят «весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее Дональд Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным. Трамп обозвал Байдена «сонным» во время предвыборной кампании 2020 года. Но обидное прозвище «сонный Джо» не работало на антирейтинг конкурента и пришлось искать новое.


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