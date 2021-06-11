Президент Швейцарии захотел встретиться с Путиным

Президент Швейцарии Ги Пармелен захотел встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита лидеров России и США в Женеве. Об этом швейцарский политик сообщил в своем Twitter.

Пармелен рассказал, что компанию ему составил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. «Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих областях, а также уважительный и качественный диалог», — напомнил политик. На сайте правительства Швейцарии сообщается, что переговоры пройдут 16 июня. Кроме того, швейцарский лидер проведет отдельные переговоры с американской делегацией, которую возглавляет президент Джо Байден, 15 июня.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве на вилле La Grange. Лидеры обсудят кибербезопасность, контроль над вооружениями, ситуацию на Украине и в Белоруссии и другие темы.

Ранее издание Time сообщило, что к предстоящей встрече американского президента готовил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. По информации издания, Бернс выступает за возвращение курса на сдерживание Москвы, как в ходе холодной войны. Ожидается, что американский лидер изберет жесткую позицию в переговорах с Путиным.